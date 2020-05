Energie

Aandeelhouders Sif missen toch echt hun theater in Roermond

De jaarvergadering van Sif vond donderdag plaats via een webcast. Zonder beeld, aandeelhouders konden alleen luisteren. Het leek op een monotone radio-uitzending. Wel was er nog ruimte voor de rondvraag. Niemand had een vraag.