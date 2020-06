Buitenland

In Baltimore herleven angst voor rellen en woede over racisme

De huidige protestgolf in de Verenigde Staten brengt 1968 in herinnering. Na de moord op Martin Luther King maakte het land de hevigste rassenrellen uit zijn geschiedenis mee. In Baltimore verliep een protestmars kalm. 'Er zit een grens aan hoeveel onrecht mensen kunnen verdragen.’