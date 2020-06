Markten

Zo blies een handige pr-strategie de koers van Avantium nieuw leven in

Het was een raadsel: sinds mei schoot de beurskoers van Avantium opeens omhoog, zónder concrete aanleiding, zo leek het. Wat is er aan de hand bij de ontwikkelaar van bioplastic, die voor eind dit jaar €150 mln wil ophalen voor de bouw van een fabriek in Groningen?