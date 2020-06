Energie

Afvalverwerker AEB is een jaar na de crisis weer terug bij af

Een jaar geleden brak een crisis uit rond vuilverbrander het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. Eigenaar gemeente Amsterdam stelde een puinruimer aan en zette het bedrijf in de etalage. Maar AEB zit nog steeds in de rode cijfers. Ondertussen groeit de twijfel of AEB nog verkocht zal worden.