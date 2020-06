Buitenland

Zuid-Afrika zucht nu onder dubbele epidemie

Na de corona-uitbraak konden miljoenen mensen met hiv in Zuid-Afrika moeilijk aan medicijnen komen. Maar ook nu het land weer uit de lockdown is, zit de hivzorg in de knel. Dat kan wel tot twee keer zoveel aidsdoden leiden. Mobiele klinieken zoeken de kwetsbaarste groepen op.