Markten

Goede doelen zitten in een spagaat met hun vermogen

Goede doelen staan voor een lastige keuze: moeten ze risicovoller beleggen, of toezien hoe hun geld verdampt? Een paar, zoals het Leger des Heils en Natuurmonumenten, steken naar verhouding meer in aandelen en alternatieve beleggingen. Dan maar wat meer risico, want veilige obligaties leveren te weinig op.