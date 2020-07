Buitenland

De nieuwe mensen op de maan zijn Chinees of toerist

Commercieel ruimtevaarttoerisme komt steeds dichterbij. Voor een kwart miljoen kan bij Virgin Galactic waarschijnlijk volgend jaar al een kaartje worden gekocht om even buiten de dampkring te kunnen zweven. Maar ook overheden zitten niet stil. Zo is China volop bezig om de VS in te halen.