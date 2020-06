Arbeidsmarkt

#BlackLivesMatter op de werkvloer, maar de top blijft wit

Morgen is het Keti-koti. Op de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, is #BLM trending. Wereldwijd strijden minderheden voor hun emancipatie, ook in Nederland. Werkgevers moeten daar wat mee, maar echt veranderen is lastig.