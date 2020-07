Arbeidsmarkt

Macho-overwerkcultuur belemmert vrouwen in bemachtigen toppositie

Bedrijven breken zich het hoofd over de vraag hoe ze vrouwen een extra zetje omhoog kunnen geven. Maar ze zien vaak niet dat werkweken van zestig tot tachtig uur de carrière van vrouwen net zo goed in de weg zitten als de 'deeltijdklem' of vooroordelen.