Biotechnologie

De zoektocht van Nederland naar hét middel tegen covid

In afwachting van een vaccin tegen corona zoekt de wereld ook koortsachtig naar medicijnen tegen covid-19. Met tientallen onderzoeken is Nederland 'best groot' op het gebied van corona. ‘Er zijn kostbare jaren verspild sinds de sars-uitbraak van 2003.’ Deel twee van een tweeluik over nieuwe middelen tegen corona.