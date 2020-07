Handel

Bouwen aan 'Global Britain': brexitdroom zonder vast plan

Veertig jaar besteedden de Britten het handelsbeleid uit aan Brussel, maar nu onderhandelen zij op eigen kracht over handelsverdragen, met Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook met grootmachten als de VS. ‘Alsof een beginnend bokser de ring in stapt met een zwaargewichtkampioen’. ‘Global Britain’ doet het goed als slagzin, maar werkt het ook als handelspolitiek?