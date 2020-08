Tekst Krant

Zomer van 2020

Vol? Hier niet

Na bijna vier maanden in lockdown heeft Nederland vakantie. Vakantie? Waar kun je heen, waar wil je heen? Buitenland, binnenland? Toch maar thuisblijven? Wat het ook wordt, zorgeloos wordt het niet. Acht weken lang brengt het FD elke maandag 'de coronavakantie' van 2020 in beeld. Vandaag deel 6: In de buitenwijk.