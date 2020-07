Woningmarkt

Drie oplossingen voor de geldproblemen van woningcorporaties

Woningcorporaties komen al over een paar jaar miljarden tekort voor nieuwbouw en verduurzaming van huizen. Die achterstanden zijn in te lopen, al zijn de keuzes over de uitvoering daarvan al gauw politiek gekleurd. 'Het is echt een ideologische kwestie.'