Woningmarkt

In opmars: een eigen bunker voor als de eindtijd komt

Een enkele Amerikaan had al een eigen bunker toen corona de wereld overspoelde. Nu lijkt er welhaast een run te ontstaan op zo'n eigen ondergrondse vluchthaven. Er is er al eentje vanaf 25.000 dollar. Bescherming tegen gifgas of luxe als een zwembad erbij kost natuurlijk meer.