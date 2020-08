Verzorging en luxe

'Consumenten hebben geld en willen hun frustratie afkopen met luxehorloges’

Jarenlang kende de horlogewereld louter groei. Voor het eerst sinds 2008 is nu de verkoop in elkaar gezakt. De vakbeurzen gaan niet door en nieuwe collecties zijn uitgesteld. Toch zien kenners de toekomst positief. 'Er is nog veel potentie.’