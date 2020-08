Banken

Begint in Italië een overnameslag tussen Europese banken?

Met on-Italiaanse allure nam de bank Intesa Sanpaolo onlangs UBI Banca over. Daarmee is de eerste bancaire miljardenovername in Europa in meer dan tien jaar een feit. Voorbode van meer fusie- en overnamekoorts? De coronacrisis helpt wellicht een handje.