Milieu en klimaat

De eerste Amsterdamse wijk die van het gas af moet, wil niet meer

Amsterdam wil in 2040 alle huizen van het aardgas hebben. Dat is tien jaar eerder dan de deadline voor de rest van Nederland. In veel gemeenten loopt de gasloze verbouwing zeer stroef. Zo ook in de Amsterdamse wijk Banne-Noord, waar na twee jaar overleg de bewoners het liefst uitstel willen.