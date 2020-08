Coronavirus

De grote bedreiging voor een coronavaccin: snelheid boven veiligheid

Steeds meer medici voorspellen dat voor het eind van het jaar een vaccin tegen covid-19 gereed is. Maar durven mensen het aan zich een serum te laten inspuiten dat in zo’n grote haast is gefabriceerd? Niet iedereen is daarvan overtuigd. 'Liever eerst nog een paar doden, dan een onveilig middel.'