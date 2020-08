Vervoer

De flitstrein uit Tallinn loopt nu al vertraging op

De EU steekt miljarden in een hogesnelheidslijn van Estland via Letland en Litouwen naar Polen, de Rail Baltica. De ambities van het project zijn torenhoog, maar de uitvoering dreigt al in het begin vast te lopen. 'Dat er zoveel mensen na een korte tijd weggaan, zegt al veel, denk je niet?’