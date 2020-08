Arbeidsmarkt

Payrollbedrijven worstelen met de wet en met zichzelf

Tien jaar geleden waren zij de groeiparels van het Nederlandse mkb: de payrollbedrijven — een uitkomst voor opdrachtgevers met behoefte aan een flexschil, zoals in de bouw en de horeca. Maar de nieuwe Wet arbeidsmarkt maakt dat er sinds begin dit jaar nauwelijks nog behoefte is aan deze constructie. Dat leidt tot veel creativiteit in een grijs gebied.