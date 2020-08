Buitenland

'Irrationele gierigheid' president wekt woede Mexicanen op

Andrés Manuel López Obrador is de kop-van-jut in Mexico. Zijn land is zwaar getroffen door corona, maar de linkse president weigert geld te steken in het stutten van de economie. Economen verwijten hem dat hij zo de crisis verlengt, tegenstanders zeggen dat hij een politiek spel speelt.