Buitenland

'Vernieuwd' PG&E staat in Californië weer voor een vuurproef

Black-outs en bosbranden in Californië. Meteen zijn alle ogen gericht op PG&E, het stroom- en gasbedrijf dat in vorige jaren verantwoordelijk was voor veel branden. Na bijna ten onder te zijn gegaan aan miljardenclaims en -boetes, maakte het bedrijf in juni een doorstart. Het vecht voor zijn laatste kans.