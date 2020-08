Tekst Krant

Buitenland

De zachte vingers van Pekings lange arm

Terwijl Westerse regeringen zich steeds meer zorgen maken over de militaire, economische en technologische ambities van China, probeert Peking ook via 'soft power' wereldwijde invloed te verwerven. Bijvoorbeeld door samenwerking met universiteiten - ook in Nederland. Gevolg: zelfcensuur bij Nederlandse wetenschappers. En wat voor club is het 'Verenigd Front'?