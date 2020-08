Buitenland

Beroerde elektriciteitsvoorziening is metafoor voor falende overheid Libanon

Politiek sektarisme verhindert de hervorming van de elektriciteitsvoorziening in Libanon, dat ook al lijdt onder de explosie in Beiroet door een falende overheid. ‘Het is het slechtste elektriciteitsnet ter wereld, het slechtste ministerie in de geschiedenis.'