Toerisme en recreatie

Hoe ook in communistisch China de pretparkisering om zich heen slaat

De gestegen welvaart in China leidt tot een middenklasse die wat te spenderen heeft. Dat doen ze niet alleen in het buitenland, ook in eigen land groeit het toerisme enorm. Overal verrijzen pret- en themaparken. Een businessmodel waar goed aan te verdienen valt, blijkt in Chengdu.