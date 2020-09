Tekst Krant

Energie

In een Asser showroom wordt gewerkt aan het vrachtvervoer van de toekomst

Op een bedrijventerrein in de Drentse hoofdstad maakt Resato tankstations voor waterstof. Dat is een kleine maar gestaag groeiende markt. Negen zijn er nu operationeel. In 2021 verwacht Resato er tien te leveren. ‘Waterstofstations moeten onze grootste tak van sport worden.’