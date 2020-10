FD Gazellen

Snel groeien in coronatijd. Deze vier bedrijven lukt het

Drie jaar achter elkaar minstens 20% groeien in omzet. Het is een belangrijke eis voor bedrijven die meedingen naar de FD Gazellen 2020. Dat dat ook lukt in coronatijd is een bijzondere prestatie. Vier portretten van ondernemers die ook in 2020 blijven doorstomen met hun bedrijf. Door nieuwe markten aan te boren, in te spelen op veranderende omstandigheden en vooral het hoofd koel te houden.