Energie

Amsterdam wil nieuwste biomassacentrale toch nog niet kwijt

Binnenkort opent een nieuwe biomassacentrale in Amsterdam. Ooit een prestigeproject, maar inmiddels is de glans ervan af: er is veel kritiek op biomassa, er zijn twijfels over de winstgevendheid en door de problemen van moederbedrijf AEB is ongewis wie de nieuwe eigenaar wordt.