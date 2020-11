De wereld in 2021

Wie biedt? De tijd is rijp voor een fusiegolf in bankenland

De winstgevendheid van banken in Europa staat structureel onder druk. De concurrentie is moordend, de uitdagingen zijn enorm, ook zonder corona. De banken zijn niet meer 'too big to fail', maar 'too small to survive' geworden. In Spanje en Italië beginnen ze elkaar nu op te zoeken. Barst een Europese consolidatiegolf los?