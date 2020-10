Toerisme en recreatie

Een attractiepark beginnen in coronatijd is geen pretje

Tijdens de coronacrisis openden in Nederland twee, miljoenen kostende, themaparken over bloemen en kaas. Ze hebben niet bepaald een droomstart. Bij geplande attracties over eten, chocolade, lego, Olivier B. Bommel en Zeeland is op de pauzeknop gedrukt.