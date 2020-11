Buitenland

De Amerikaanse verkiezingen uitgelegd in tien infografieken

Amerikaanse kiezers krijgen dinsdag 3 november de kans een oordeel te vellen over de Republikeinse president Donald Trump (74) en de Democratische kandidaat Joe Biden (77). Hoe staan zij ervoor, hoe verloopt de verkiezingsdag en wat staat er die dag nog meer op het spel? Dit is wat u moet weten over de verkiezingen in de VS.