Coronavirus

In het Italiaanse Bergamo wint volharding het van de pijn

Geen plek in Europa werd zo zwaar getroffen door corona als Bergamo. Maar waar het in andere landen nu piept en kraakt, zijn de besmettingen in Bergamo laag en voeren vertrouwen, discipline en innovatie er de boventoon. 'We zullen deze beproeving doorstaan.'