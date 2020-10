Milieu en klimaat

'Wij zijn klimaatactivist Greta Thunberg'

'I am Greta' heet de documentaire over de Zweedse Greta Thunberg (17), die donderdag in Nederland in première gaat. Thunberg werd beroemd toen zij in 2018 besloot in schoolstaking te gaan voor het klimaat. Vier jonge Nederlandse klimaatvoorvechters vertellen over hun strijd.