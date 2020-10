Detailhandel

Facebook wil ook als webverkoper almachtig worden

Facebook probeert Amazon naar de kroon te steken als webwinkel. Prijskaartjes in video’s, direct afrekenen in de app: alleen al via zijn platform Instagram kan het met ‘social commerce’ $10 mrd extra verdienen. Critici vrezen dat de macht van het techbedrijf nog verder zal groeien.