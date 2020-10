Politiek

Negen jaar na Khadaffi's dood is Libië nog nergens

Het land verkeert na de executie van Muammar Khadaffi in 2011 en het mislukken van de Arabische Lente nog altijd in een burgeroorlog. Turkije en Rusland hebben in Libië inmiddels grote invloed. ‘Die gaan hier niet meer weg.’