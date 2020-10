Buitenland

'Bidenomics' is groen, duur en nationalistisch

Presidentskandidaat Joe Biden wil in vier jaar tijd $2000 mrd uitgeven aan klimaatmaatregelen. De belastingen gaan omhoog. Bij fossielbeschermer Trump gaan ze juist omlaag. Maar achter de verschillen schuilt een overeenkomst: ook bij de Democraten is het nu America First.