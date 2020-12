De wereld in 2021

Islamisme: koppen uit het zand, tijd voor een rode lijn

Als student journalistiek demonstreerde FD-redacteur Boudewijn Geels tegen de 'racist' Frits Bolkestein. In Utrecht ondervond hij dat er wel degelijk meer aan de hand was. Inmiddels is de multiculturele samenleving - én het debat daarover - al twintig jaar zijn onderwerp. Over hypocrisie, angst en de onvermijdelijke strijd tegen het moslimfundamentalisme.