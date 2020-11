De wereld in 2021

Na een decennium 'eigen verantwoordelijkheid eerst' is de overheid terug

Nederland zou veranderen in een participatiesamenleving van mondige, kritische en vooral zelfredzame burgers, predikten politici aan het begin van dit decennium. Inmiddels is in politiek Den Haag het besef doorgedrongen dat er grenzen zijn aan de zelfredzaamheid van de burger. Onder invloed van de coronacrisis pleiten veel partijen vlak voor de verkiezingen voor een sterke en actieve overheid, zelfs de liberale VVD.