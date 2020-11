Markten

Brexit: alternatieve beurzen gaan los in Amsterdam

Nu het einde van de brexit-transitieperiode in zicht komt, maar er nog geen deal ligt, bereiden alternatieve beursplatformen zich voor op een harde scheiding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De meeste beurzen openen naast hun vestiging in Londen een platform in Amsterdam.