In beeld

Zo zag de spannendste Amerikaanse verkiezingsdag in decennia eruit

Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag stond veel op het spel. De opkomst was dan ook ongekend hoog, mogelijk zelfs de hoogste sinds het jaar 1900. Veel kiezers brachten per post hun stem uit, vaak al voor de verkiezingsdag zelf, maar ook bij stembureaus vormden zich lange rijen. De stembusgang in zes foto's.