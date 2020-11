Markten

Bij de goudkantoren loopt het storm

Door de coronacrisis ruilen mensen uit geldgebrek hun gouden sieraden in voor cash. Goudhandelaren zien zelf hun omzet fors stijgen. Naast de 'inruilers' zien ze ook veel 'instappers': klanten die goudstaafjes of munten kopen als belegging. Na het record van afgelopen zomer is de goudprijs nog steeds historisch hoog.