Industrie

'We kunnen twee keer zoveel fietsen verkopen als we kunnen maken'

Het is een gekkenhuis op de fietsenmarkt. Dat is goed nieuws voor de producenten, want het regent bestellingen. Maar tekorten liggen op de loer. Dat merkt ook Bikkel Bikes in Nederweert. 'Extra bestellingen komen op zijn vroegst in juli binnen.'