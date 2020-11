Buitenland

Het abrupte einde van de Deense nertssector

Nertsenfokkerij is groot in Denemarken. De afgelopen jaren poogden de nertsenhouders met claims van transparantie en duurzaamheid hun reputatie op te poetsen, vaak met succes. Tot een mutatie van het coronavirus opdook: die maakt in een klap een einde aan de sector.