Energie

Voor Assen was de NAM altijd een zegen

De NAM staat synoniem voor gaswinning in Groningen, maar het hoofdkantoor staat in Assen. De hoofdstad van Drenthe heeft de NAM altijd gekoesterd, maar het hoofdkantoor wordt steeds leger en er zijn vragen over de toekomst. 'Je ziet het, er zijn op de parkeerplaats veel plekken vrij.'