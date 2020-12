Samenleving

De pandemiepuppy is niet aan te slepen

Volgens de Chinese jaartelling was dit het Jaar van de Rat, maar wie om zich heen kijkt, zal eerder zeggen dat dit het jaar was van de Pup. Of de Kitten. Mede door het vele thuiswerken zijn huisdieren in trek: 'Soms stonden er meer dan tien mensen vóór me op de wachtlijst.'