Kennis en innovatie

Komt de nieuwe Intel uit Bristol?

De Britse start-up Graphcore is nog maar vier jaar oud en nu al $2 mrd waard. De fabrikant uit Bristol heeft een speciale chip voor kunstmatige intelligentie ontwikkeld waar giganten als Intel en Nvidia jaloers op zijn. Maar Graphcore is niet te koop: ceo Nigel Toon is vastberaden zelf het bedrijf uiteindelijk naar de beurs te brengen.