Detailhandel

Joggingbroek is in, maatpak is uit in coronatijd

De coronapandemie raakt de modesector hard. Thuis kleden we ons minder gevarieerd en keurig, winkelen is geen uitje meer en het kabinet verklaarde kledingwinkels niet-essentieel. Toch wisten ook in 2020 modebedrijven te profiteren. Wie zijn de winnaars en verliezers?