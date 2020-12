Bestuur

Onderlinge twisten doen familiebedrijven nogal eens de das om

Soms is de nieuwe generatie niet capabel, soms is er heibel over geld of komt de familie in aanvaring met een baas van buitenaf. Familiebedrijven vinden een hoop struikelblokken op hun weg. Wie zich staande wil houden, zal moet leren die te omzeilen.