Samenleving

'Alles op discriminatie gooien maakt je alleen maar zwakker'

Als vluchtelingenkind leerde Rabia Alizadah van haar Afghaanse ouders dat je door te studeren vooroordelen wegneemt en een rijker persoon wordt. Dus dat deed ze, en hard ook. Om advocaat te worden. Maar de horeca lonkte, want daar kan zij andere statushouders helpen. 'Als vluchteling begin je in het negatief.' Deel 7 in de serie Achtergrondgesprekken.