Markten

Hysterisch beursjaar AEX valt nagenoeg weg in 30-jarige historie

Was 2020 een van de rustigste jaren in de geschiedenis van de AEX? De Amsterdamse hoofdindex kwam dit jaar per saldo nauwelijks van zijn plaats. Maar tussentijds voltrok zich een beurscrisis van ongekende snel- en hevigheid. Het herstel dat volgde, was imposant. Eindstand: 624,61 punten, 3,3% meer dan eind vorig jaar.